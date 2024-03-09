У компании Яны Рудковской отсудили 55 тысяч рублей

Компания «Поста да вип», совладельцем которой является продюсер Яна Рудковская, выплатила 55 тысяч рублей фотографу Александру Панькову через суд. Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Паньков обратился в суд в декабре 2023 года из-за статьи в журнале Posta Magazine, где использовался снимок фотографа без его разрешения. Также в публикации не был указан автор кадра. Паньков подал иск с требованием выплатить ему 55 тысяч рублей и удалить фотографию из статьи.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск. ООО «Поста да вип» заплатило 55 тысяч рублей фотографу как компенсацию за нарушение авторских прав, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 руб. Однако снимок все еще есть в публикации. Паньков и его представители намерены повторно обратиться в суд, если в ближайшее время фотография не будет удалена.

В октябре 2023 года Рудковская открыла ООО «Красота в деталях». Фирма может торговать кондитерскими изделиями, напитками, парфюмерией, косметикой, а также хлебобулочными и мучными товарами. У нее также есть сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов «Grand La Scala Fashion Group». Звезда основала компанию в 2003-м.

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