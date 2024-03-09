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Возлюбленной Клавы Коки рассказал о недоверии артистки

Возлюбленный Клавы Коки Поверин заявил, что певица сомневалась в его чувствах

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Личный архив Александра Поверина

Блогер и модель Александр Поверин признался в YouTube-шоу «Несусвет», что поначалу Клава Кока не верила в искренность его чувств.

Из-за этого Поверин не надеялся, что в финале передачи «Сердце Клавы» певица выберет именно его. По мнению блогера, артистка боялась, что он пользуется ее медийностью и шоу, чтобы стать популярным.

Поверин отметил, что еще в начале шоу сказал под детектором лжи о желании получить пиар от проекта. Однако в скором времени у него изменилось отношение к передаче, и блогер начал испытывать чувства к Коке.

«Все-таки если я для себя что-то понял уже, у нее в голове была мысль о том, что я здесь за пиаром, я просто очень крутой актер и отыгрываю эту роль настолько, что я уже залез ей в голову. Она боялась ошибиться и сделать себе больно. Мол, я выиграю и скажу: «Ну, малышка, спасибо. Ты молодец, конечно. Ну давай, пока!» — поделился блогер.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Ранее Клава Кока рассказала, с чего начинала путь певицы.

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