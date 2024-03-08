Джигурда вступился за Пугачеву после предложения признать ее иноагентом

Актер и шоумен Никита Джигурда в беседе с «Газетой.Ru» назвал Аллу Пугачеву суперталантливой певицей и высказался против признания ее иноагентом. Он добавил, что в сравнении с Невзоровым, Макаревичем и Шендеровичем (признан в РФ иностранным агентом) (признаны в РФ иноагентами) Алла Борисовна — «святая».

«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами Александром Невзоровым (признан в РФ иностранным агентом), Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом), Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом), Виктором Шендеровичем Алла Борисовна — святая. Высказывания примадонны о том, что нормальные люди в Россию не вернутся — это, наверное, правда, с их точки зрения. Ибо они нормой, видимо, считают предательство Родины во имя того, чтобы сыто и богато жить. Я считаю, что в России остались в меньшинстве реально ненормальные хулители нашего отечества. Но большинство-то оставшихся — это сверхнормальные люди, желающие, чтобы в семье были папа и мама, а не родитель номер один и родитель номер два. В наше время сверхнормальными можно считать всех, кто не хочет, чтобы их детям вдалбливали в мозг, что однополые отношения, трансгендеры, педофилы, операции по смене пола — это норма», — сказал Джигурда.

Шоумен считает, что рано или поздно Пугачевой, а также тем, кто уехал из России, придется выбирать между «светом и тьмой».

«Суперталантливая Алла Пугачева и все остальные перебежчики должны выбрать, за кого они. За свет в лице России и большинства людей на планете Земля или за злую тьму, готовящую цифровой концлагерь для всех народов. Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», — заключил Джигурда.

7 марта активист Виталий Бородин, известный своими доносами на звезд, обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Он отметил, что артистка не раз высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО. Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее продюсер Пригожин поддержал Стаса Михайлова в конфликте с Пугачевой, грубо ответившей певцу на критику уехавших артистов.