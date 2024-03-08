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Популярная порноактриса впала в кому

Родные впавшей в кому порноактрисы Эмили Уиллис приготовились к худшему

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Популярная американская порноактриса Эмили Уиллис не выходит из комы после госпитализации в феврале. Об этом сообщает портал TMZ.

25-летняя девушка без сознания и дышит с помощью аппарата искусственного дыхания, однако состояние ее немного стабилизировалось, рассказал отец порноактрисы Майкл Уиллис. По его словам, родные впавшей в кому Эмили приготовились к худшему.

Уиллис рассказал, что Эмили провела в реабилитационном центре для людей, борющихся с наркотической зависимостью, восемь дней, прежде чем у нее случился сердечный приступ. Врачи, по его словам, не нашли в крови девушки следов наркотиков.

Он уточнил, что перед попаданием в реабилитационный центр, актриса почти не ела и весила всего 36 килограммов.

Эмили Уиллис — неоднократная лауреатка премий в порноиндустрии, в том числе XBIZ Award и AVN Awards в категории «Лучшая исполнительница года». Входила в топ-10 актрис порносервиса PornHub.

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