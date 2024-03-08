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В Мариинском театре объявили новую приму-балерину

Солистка Мариинского Рената Шакирова стала новой примой театра

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Пресс-служба Мариинского театра

В Мариинском театре объявили новую приму-балерину — ею стала солистка Рената Шакирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объявление и. о. заведующего балетной труппой Юрия Фатеева.

О назначении Фатеев объявил после спектакля «Шурале», в котором балерина танцевала партию девушки-птицы Сююмбике.

«Рената действительно очень талантливая, невероятно солнечная артистка. С ее первых шагов еще в школе все отмечали, какая это лучезарная и светлая девочка», — сказал он, добавив, что еще будучи студенткой второго курса Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, балерина уже танцевала в спектаклях театра и исполняла сольные партии на гастролях в Лондоне.

Рената Шакирова родилась в Ташкенте (Узбекистан). В 2015 году окончила Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. В 2016 году в паре с Кимином Кимом стала победительницей проекта телеканала «Россия-Культура» «Большой балет».

Накануне Большой и Мариинский театры провели совместный фестиваль к 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.

Ранее стало известно, что киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит ремейк.

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