У Орбакайте отключилась фонограмма на концерте в Москве

У певицы Кристины Орбакайте отключилась фонограмма на концерте в Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Из-за технического сбоя фонограмма отключилась, и артистке пришлось исполнять песню «Просто любить тебя» вживую вместе с залом.

«Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями!» — написала она.

Также известно, что мероприятие началось с задержкой на 40 минут, а само выступление Орбакайте длилось около часа.

Накануне шоумен и продюсер Стас Барецкий заявил, что считает Кристину Орбакайте талантливым человеком, но не гениальной певицей.

«Ну, не в маму, не такие вокальные данные, об этом и раньше говорили. Но она очень хочет петь. Пусть поет у меня на бэк-вокале, я как раз выпускаю новый альбом в стиле шансон», — заявил актер.

При этом Барецкий отметил, что Орбакайте обладает трудолюбием и целеустремленностью.

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