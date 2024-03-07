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«Людям не до музыки»: солистка «Блестящих» рассказала о новой специальности

Певица Надя Ручка похвасталась, что получила диплом психолога

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nadiaruchka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и солистка группы «Блестящие» Надя Ручка в интервью «СтарХиту» похвасталась, что получила диплом психолога минувшим летом.

«У меня есть ощущение, что людям сейчас не до музыки. Тем более новой. А мне важно быть поддержкой, а не раздражителем. Летом я получила диплом психолога. Кое-что делаю и в этом направлении. Хотя по сути психология и творчество всегда идут рука об руку и не являются чем-то чуждым друг другу, новым или оппозиционным», — пояснила Ручка.

Артистка уточнила, что активно работает над сольным материалом, но пока не видит необходимости выпускать его, так как считает время неподходящим. Ручка также призналась, что стала реже публиковать посты в социальных сетях, так как не видит нужды высасывать мысль из пальца.

Накануне артистка объяснила, почему группа «Блестящие» утратила популярность. Она считает, что в истории музыки мало коллективов, которые поддерживали популярность на протяжении 25 лет. Исполнительница призналась, что, несмотря на меняющийся состав группы, она поддерживает хорошие отношения со всеми девушками.

Ранее продюсер объяснил, почему концерты Лолиты все еще отменяют.

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