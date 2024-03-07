Публицист рассказал о достойном завершении «казуса Пугачевой»

Публицист Егор Холмогоров в эфире радио Sputnik заявил, что признание Аллы Пугачевой иноагентом стало бы достойным завершением ее «казуса».

«Проблема не в том, чтобы ее назначить иноагентом по причине текущих высказываний, а в том, что, может быть, подобное решение будет логичным завершением всего «казуса Пугачевой», который с нашим обществом происходил фактически 50 лет», — высказался Холмогоров.

Публицист уточнил, что под «казусом Пугачевой» понимает неверную трактовку статуса иноагента многими звездами. По словам Холмогорова, эта группа лиц «упорно считает себя нормальными людьми», сравнивая себя с аристократией. В качестве примера подобного поведения он указал на писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом), которая недавно получила статус иноагента.

«Она тоже вся про это. «Нам никуда не надо ехать – достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке», – вот эта совершенно трешевого уровня русофобия», — пожаловался Холмогоров.

Ранее в Госдуме оценили, могут ли Пугачеву признать иноагентом.