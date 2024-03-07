Губерниев об Алле Пугачевой: слушал, слушаю и буду слушать

Российский журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение признать Аллу Пугачеву иноагентом. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал Пугачеву великой певицей и отметил, что «на каждый роток не накинешь платок».

«Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок», — сказал он.

7 марта депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги в России.

«Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — заявил депутат.

До этого активист Виталий Бородин, известный своими доносами на звезд, обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом.

Ранее жена Стаса Михайлова показала личную переписку с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после скандала с Пугачевой — она назвала Михайлова словом на букву «м».