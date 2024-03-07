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Shaman посетил детский дом ради съемок нового клипа

Певец Shaman снял новый клип «Мама» в тульском детском доме

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SHAMAN/YouTube

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Мама», съемки которого проходили в детском доме. Ролик опубликован на YouTube.

«Я поехал в детский дом, расположенный в родной мне Тульской области, и провел там целый день с ребятами. Мы общались, рисовали, играли и, конечно, пели», — заявил артист в своемTelegram-канале.

По словам исполнителя, он решил снимать ролик именно в детском доме, так как, услышав композицию, сразу подумал про детей, которым некому сказать «самое простое и привычное» для человека слово. Музыку для песни написал композитор Максим Фадеев, а текст — поэтесса Наталья Касимцева.

«Я хочу, чтобы в повседневной суете все мы не забывали о детях, лишенных заботы родителей. Ведь для каждого из нас мама — это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет», — отметил певец.

Во время своего визита в детский дом Дронов подарил детям новую одежду, телевизор, приставки, бытовую технику, самокаты и игрушки. Он также пригласил детей выступить с ним на сцене «Крокус Сити Холла» на концертах, запланированных на 9, 10 и 11 марта.

Ранее сообщалось, что Shaman научил Орнеллу Мути целоваться по-русски.

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