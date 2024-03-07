Сарик Андреасян о Никите Кологривом: «Абсолютный народный герой»

Режиссер Сарик Андреасян не согласился со словами артиста Никиты Кологривого о том, что в кино побеждают связи, а не талант и образование. Его слова передает NEWS.ru.

«Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся — он резонирует с ребятами из соседнего двора», — признался Андреасян.

Также создатель «Онегина» высказался об «отмене» российских звезд после «почти голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Андреасян считает, что нужно отделять творчество и личную жизнь. При этом, отметил режиссер, в подобных случаях важен контекст.

«Не будем забывать, что была трансляция этой вечеринки, как будто это норма и как будто бы теперь это классно. Считаю, что нет ничего классного в том, что артисты, выступающие на Первом канале, которых смотрят бабушки, дедушки, внуки, ходят с голой задницей. Чтобы что? Мне вот это непонятно», — возмутился Андреасян.

7 марта в широкий прокат вышел «Онегин» Сарика Андреасяна — экранизация романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Главные роли в картине сыграли Виктор Добронравов и Елизавета Моряк. Подробнее о фильме — читайте в рецензии «Газеты.Ru».

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