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Пугачеву просят признать иноагентом

Shot: певицу Пугачеву требуют признать иноагентом после обращения к Михайлову

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Общественники заявили, что артистка не раз занимала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО. Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). В ФПБК обратили внимание главы ведомства на вчерашнее обращение Пугачевой к Стасу Михайлову, в котором певица, помимо прочего, высказалась об артистах в эмиграции.

Накануне сообщалось, что Пугачева прокомментировала слова своего коллеги Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять». Звезда записала видеообращение, заявив, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию». На видео Пугачева намеренно говорила осипшим, «старческим» голосом. Примадонна пошутила, что встала бы на колени перед Михайловым, но не может в силу возраста.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем шоуменом Галкиным и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

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