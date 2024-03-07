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Светлана Бондарчук высказалась о разводе

Бизнес-вумен Светлана Бондарчук призвала не сохранять брак из-за детей

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Звук

Сохранять брак из-за детей не нужно, призвала автор популярного Youtube-канала «Света вокруг света», экс-главред журнала «Hello» и бизнес-вумен Светлана Бондарчук. Об этом она рассказала в подкасте «Вдохновение» от HiFi-стриминга Звук.

По мнению Бондарчук, она является примером того, что после развода жизнь не заканчивается.

«Да простят меня мои ровесницы, но мне кажется, что я вдохновляю женщин значительно младше меня. Потому что, глядя на меня, они думают: «Ну если она так может, так у меня вся жизнь еще впереди!» Я не хочу входить в эту фазу эйджизма, «взрослости», я всегда против этого», — сказала она.

Бондарчук отметила, что она против разводов, однако иногда, по ее мнению, люди хватаются за то, за что уже не нужно хвататься.

«Все несчастны, но нет: мы сохраним брак из-за детей. Не нужно этого делать, дети этого не оценят. Брак нужно сохранять только из-за себя. В таком браке растут счастливые дети, и вокруг все цветет и пахнет. И поэтому я думаю, что для более молодых женщин я являюсь примером, что все можно успеть! Более чем!», — заключила она.

Накануне бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина рассказала, что построила несколько домов для проживания с детьми во время двух предыдущих браков, однако после развода лишилась права на самостоятельное пользование имуществом.

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