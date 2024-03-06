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Мать Тимати рассказала, как приучает внучку к чтению

Мать Тимати Симона рассказала, что внучка Алиса читает «Гарри Поттера»

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simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, как прививает любовь к книгам девятилетней внучке Алисе — дочери артиста от модели Алены Шишковой. Юнусову цитирует kp.ru.

«Я думаю, что прививать любовь к чтению нужно с самого начала. Правда, сейчас это очень сложно, потому что много кино», — сказала Симона, добавив, что все равно взрослым нужно стараться это делать.

По словам матери артиста, приучение дается с трудом, однако она намерена бороться за эту привычку до конца и уже видит первые результаты.

«Но она читает. У нас сейчас в приоритете Гарри Поттер. До Евгения Онегина мы еще не дошли. Рано», — пошутила она на московской премьере фильма «Онегин».

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