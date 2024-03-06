«Всего боятся»: Вдовиченков раскритиковал современных мужчин

Актер Владимир Вдовиченков на премьере фильма Сарика Андреасяна «Онегин» раскритиковал современных мужчин. Его цитирует kp.ru.

По словам Вдовиченкова, Татьяна Ларина — его любимая героиня романа в стихах Александра Пушкина »Евгений Онегин», потому что искренняя, смелая и сама признается главному герою в любви. По мнению артиста, исполнившего в фильме роль рассказчика, в выражении чувств не должно быть ограничений — это должен делать тот, кто больше хочет.

«Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся», — размышляет он.

Вдовиченко отметил, что для мужчин важно мнение его друзей о девушке.

«И для того, чтобы мужчина признался девушке в любви, ему надо, чтобы оценили парни. А лучше бы парней и не было. И чтобы, не дай Бог, никто не подумал, что он какую-то слабость проявил», — говорит актер.

Накануне Кирстен Данст пожаловалась на материнскую долю.

Ранее Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» была названа главной героиней русской классики.