Актрисе Рамиле Искандер грозит до 25 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Прокуратура утвердила обвинение для актрисы Рамили Искандер (настоящая фамилия Хисамова) по делу о наркотиках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие пришло к выводу, что в начале 2023 года Рамиля Хисамова договорилась со знакомым из Пензы о создании интернет-магазина, торгующего запрещенными веществами.

Затем Хисамова купила у неизвестных лиц оптовую партию мефедрона в 2,6 кг, забрала ее из тайника и часть отдала знакомому для перевозки в Пензу. Остальные наркотики остались у актрисы. 15 февраля 300 граммов мефедрона поступили в продажу в онлайн-наркошопе.

Хисамова и ее подельники Ярослав Шалев и Владимир Холькин были задержаны в конце года. При обыске у актрисы нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона.

Сейчас всех троих обвиняют по части пятой статьи 228.1 УК РФ. Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, Хисамовой — до 25 лет.

Рамиля Искандер сыграла жену Ивана Грозного в картине Павла Лунгина «Царь», озвучивала Милу Кунис, Марион Котийяр, а также героиню Скарлетт Йохансон из «Вики Кристина Барселона».

Накануне Железнодорожный районный суд Пензы продлил арест актрисе Рамиле Искандер по уголовному делу о наркотиках.

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