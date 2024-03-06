Настасья Самбурская сняла маску Мотылька и поблагодарила жюри за разоблачение

Актриса и шансонье Настасья Самбурская покинула шоу «Маска», где выступала в костюме Мотылька.

«Спасибо вам за этот подарок, что я не буду больше потеть. Слава Юлии Паршуты не дала мне покоя, она была такая сексуальная в костюме Змеи. И я подумала, что Мотылек у меня тоже будет сексуальным. Но не получилось. Мне нарастили попу, сделали тяжелые ноги. Не было никакого изящества», — пожаловалась Самбурская.

Артистка призналась, что изначально думала выбрать костюм Кукурузы, чтобы членам жюри было труднее угадать ее движения. Однако в конце концов Самбурская остановилась на Мотыльке, и телеведущая Регина Тодоренко назвала ее имя в первом же выпуске. Председатель жюри Филипп Киркоров назвал звезду «Универа» роскошной женщиной и даже признался ей в теплых чувствах.

«Может быть, это даже символично, что вы снимаете маску в первое воскресенье весны, когда все должно расцветать. Я влюблен в вас», — отметил Киркоров.

Ранее Киркорову посоветовали перестать делать пластику ради чистой кармы.