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Земфира* может недополучить девять миллионов рублей из-за закона об иноагентах

Mash: певица Земфира потеряет авторские отчисления из-за нового закона об иноагентах

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Alexei Pantsikov/Global Look Press

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) может недополучить около девяти миллионов рублей авторских отчислений из России из-за нового закона об иноагентах, который могут принять уже в марте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Земфира получает около 30 миллионов рублей в год, около девяти миллионов из которых — авторские отчисления. Большой размер отчислений связан с тем, что артистка сама пишет музыку и тексты к своим песням.

Закон о запрете выплачивать иноагентам по авторским и смежным правам сейчас обсуждают в Госдуме. Помимо Земфиры он может отразиться и на других артистах-иноагентах — Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Моргенштерне (признан в РФ иностранным агентом), Монеточке (признана в РФ иностранным агентом), Мироне Федорове (признан в РФ иностранным агентом) (Oxxxymiron).

В начале 2024 года Земфира призналась, что Париж стал для нее новым домом после эмиграции из России, и рассказала о выходе нового альбома.

«Живу хорошо, выгляжу хорошо. Париж стал моим домом. Вот так. И самое главное — я очень свободна! С Новым годом», — написала Земфира.

Ранее сын Михаила Круга объяснил, почему недоволен выступлением на «Новой Фабрике звезд».

*  признана в РФ иностранным агентом
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