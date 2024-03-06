Звезда «Слова пацана» отправился на Камчатку ради съемок в новом проекте

Актер Иван Янковский, запомнившийся россиянам по роли Вовы Адидаса в «Слове пацана», прилетел на Камчатку ради съемок в новом сериале. Фото с полуострова артист опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Съемки драматического сериала «Аутсорс» режиссера Душана Глигорова — оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда» — начались в январе.

Действие сериала разворачивается в середине 1990-х. Иван Янковский здесь примерит форму тюремщика Кости, которому в тюрьме специального назначения предстоит приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания. Однако герой Янковского решает передать наказание «на аутсорс» родственникам людей, пострадавших от преступников, за большие деньги. Так в его жизни появляются люди, ради денег готовые поступиться любыми принципами.

В сериале также сыграют Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов и другие актеры. Премьера сериала «Аутсорс» состоится в 2025 году.

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