В Москве пройдет международный фестиваль джазовой музыки Игоря Бутмана

В Москве пройдет 24-й фестиваль джазовой музыки «Триумф джаза» под управлением джазмена Игоря Бутмана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Фестиваль познакомит публику с новыми программами замечательных российских артистов и, конечно же, мы проведем серию бесплатных культурно-просветительских мероприятий в музеях и культурных центрах Москвы. Также в рамках «Триумфа джаза» пройдет серия выступлений участников Фестиваля в джаз-клубе Игоря Бутмана», — рассказал артист.

Мероприятие стартует 9 марта с выступления Антона Баронина с его коллективом Orchestra 2.0, также свои номера покажут турецкие артисты Akra Jazz Band ft. Ece Goksu. Главным событием вечера станет театрально-музыкальный перформанс «Джаз от первого лица» в исполнении Алексея Гуськова и Игоря Бутмана в сопровождении Московского джазового оркестра.

Ко второму дню фестиваля зрителей ожидает выступление всемирно известной пианистки и певицы Азизы Мустафа-Заде. 11 марта в России впервые представит свою программу квартет нью-йоркского гитариста, лауреата премии «Грэмми» Марка Уитфилда.

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