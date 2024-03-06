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Юлия Паршута вспомнила, как ради шутки сходила в загс вместе с Марком Тишманом

Певица Юлия Паршута призналась, что в шутку вышла замуж за Марка Тишмана

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Юлия Паршута в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала, как сходила в виртуальный загс с Марком Тишманом ради шутки.

Она уточнила, что в 2021 году сходила на премьеру «Дома Gucci» в столичном кинотеатре вместе с коллегой. Они увидели розовый автомат, на котором было написано «Виртуальный загс». Артисты решили сделать несколько «свадебных» фото и повеселиться.

«Мы пошутили. Мы решили пойти в этот загс, я начала снимать, мы там сфотографировались и вылезло наше свидетельство. А потом мы зашли в отдел со сладостями и мармеладом и купили сладкие кольца», — рассказала Паршута.

По словам певицы, поклонники артистов не сразу поняли, что они решили пошутить таким образом. Паршута напомнила, что они с Тишманом действительно проводят много времени вместе и часто выступают на одних мероприятиях, поэтому поклонникам было легко поверить в любовь между звездами.

«У нас сливаются голоса, мы это поняли с гастролей. Мы духовно интеллектуально эмоционально схожи», — резюмировала Паршута.

Ранее Долина заступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке.

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