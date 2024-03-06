BadComedian предрек успех «Холопу-3»

Блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил в беседе НСН, что третья часть фильма «Холоп» хорошо соберет в российском прокате.

Баженов назвал создание сиквелов «рабочей темой». Он считает, что пусть лучше в России будут снимать продолжение «Холопа», чем, к примеру, такие картины, как «Непосредственно Каха», в которой главный герой насилует девушку в бессознательном состоянии.

«Понятное дело, что это не величайший фильм всех времен и народов, но по сравнению со всякими «Кахами» лучше уж «Холоп»: он и поставлен лучше, и актеры лучше, да и все остальное лучше», — отметил блогер.

BadComedian признался, что ему сложно посоветовать идеи для продолжения, чтобы третья часть франшизы не стала самоповтором. Он объяснил, что «нащупанная тема» нравится зрителям.

«Стандартное правило сиквела: повторять, но с большим масштабом. Чтобы продолжение стало лучше оригинала, надо иметь невообразимый талант», — рассказал кинокритик.

В марте компания «Централ Партнершип» объявила о создании третьей части комедии «Холоп».

Ранее звезда «Холопа» родила второго ребенка.