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Басков вспомнил, как глава Совфеда просила его «перестать жрать»

Певец Басков заявил, что Матвиенко звонила ему с просьбой перестать есть

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Илья Питалев/РИА Новости

Певец Николай Басков признался на Всероссийском женском форуме, что председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко звонила ему с просьбой «перестать жрать». Ролик с его рассказом опубликовал в Telegram-канале Ria_Kremlinpool.

Басков объяснил, что таким образом Матвиенко мотивировала его сбросить лишний вес. Артист отметил, что с того момента похудел. Он продемонстрировал свои результаты перед председательницей Совфеда на форуме. В ролике видно, что Матвиенко посмеялась над монологом Баскова.

«Звонит мне и говорит Валентина Ивановна: «Басков, хватит жрать!» Я поправился тогда, и она говорит: «Нам надо смотреть на красивого артиста». Валентина Ивановна, я сейчас абсолютно красивый», — рассказал певец.

В ноябре 2023 года Баскова застали в компании с молодой девушкой после юбилейного концерта Лолиты Милявской. По данным Super, они покинули мероприятие через служебное помещение и уехали вместе на одном автомобиле. На прощание исполнитель спел поклонникам песню «Золотая чаша». Этой девушкой оказалась модель Илона Котелюх.

Из-за этой встречи некоторые предположили между Басковым и Котелюх роман, однако артист опроверг это.

Ранее Николай Басков заявил о теплых чувствах к женщине на телешоу.

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