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Вдовиченков сообщил, что стал дедушкой

Актер Владимир Вдовиченков рассказал о рождении внука Михаила

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Владимир Вдовиченков признался на премьере фильма «Онегин», что у него родился внук. Слова артиста передает kp.ru.

«У меня внук Михаил. Родился 2 декабря. Сын живет в Петербурге. И я пока видел внука только на фотографиях. Пока не общался вживую», — сказал 52-летний актер.

Вдовиченков рассказал, что испытывает странные ощущения. По словам актера, когда он смотрит в зеркало, то не видит в нем дедушку. При этом, заявил актер, он был готов, что рано или поздно его сын подарит ему внука.

Актер отметил, что он нечасто видится с сыном и не привык навязываться в гости. Он заявил, что приедет на крестины внука, если его позовут.

«Я здесь человек подневольный. Не хозяин», — отметил Вдовиченков.

С 2025 года актер женат на своей коллеге Елене Лядовой. У пары нет общих детей, однако у Вдовиченкова есть наследники от предыдущих двух браков — сын Леонид (1993 года рождения) и дочь Вероника (2005).

В январе Лядова раскрыла секрет 10-летнего брака. Она призналась, что идет на компромиссы в отношениях с супругом.

Ранее стало известно, что Ольге Бузовой сделали предложение.

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