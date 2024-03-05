Звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснил отказ сниматься в ролике о России

Заслуженный артист России, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин раскрыл подробности конфликта с молодым режиссером из-за сценария об обреченной России. Его цитирует News.ru.

Артист объяснил, что на съемочной площадке он должен был рассказать о стране и ее жителях, но организаторы изменили текст сценария.

«Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал», — уточнил он.

По словам Селина, ролик не был рекламой и снимался к президентским выборам.

«Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот», — сказал Селин.

Он уточнил, что не знаком с режиссером, который был организатором съемки, и добавил, что снимавшей ролик команде было за 30 лет.

Накануне по сети распространился видеоролик, в котором Сергей Селин начинает читать сценарий про нищих россиян и опустевающие города, после чего рвет бумажку с текстом и покидает студию.

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