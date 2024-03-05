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Специалист по Достоевскому оценил идею Кустурицы совместить два романа писателя

Литературовед Захаров о фильме Кустурицы по романам Достоевского: это не Достоевский

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссеру Эмиру Кустурице нельзя запретить снимать фильм сразу по двум книгам Достоевского («Преступление и наказание» и «Идиот»), но что из этого получится — неизвестно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил почетный президент Международного общества Достоевского Владимир Захаров.

«От этого никуда не деться. Постоянно режиссеры, актеры, авторы художественных произведений обращаются к творчеству Достоевского и пишут свои вариации. Я не знаю сценария этого фильма, но запретить это невозможно. Что получится, непонятно. Но получится, в любом случае, новое произведение — фильм Кустурицы. Это фантазия автора, как мы ни хотим. Это не романы Достоевского, а фильм Кустурицы. Что он из этого сделает, хорошо или плохо, посмотрим. Но на самом деле это не Достоевский», — сказал Захаров.

Международное общество Достоевского было создано в 1971 году в Германии западными славистами. Оно объединяет ученых и исследователей в области изучения жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского.

5 марта сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что хочет объединить сюжеты романов «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского в одной экранизации. Предстоящий фильм получит название «Преступление без наказания» и будет снят в Санкт-Петербурге и Сибири.

В будущем Кустурица также планирует приступить к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр» и снять фильм по произведению Николая Гоголя. Однако в последнем случае он пока еще не решил, какую работу писателя будет экранизировать.

Ранее Эмир Кустурица назвал себя русским режиссером.

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