Наталия Орейро снимется в новогоднем фильме с Охлобыстиным и Асмус

Аргентинская певица и актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро в ближайшее время приедет в Россию для съемок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у Орейро будет камео в новогоднем фантастическом фильме «Письмо Деду Морозу», где также снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Орейро, рассказал источник, получила роль в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год. Недавно она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своей версией сценария фильма.

Предположительно, 46-летняя актриса прилетит в Москву в ближайшие дни. Для нее уже забронировали номер в одной из столичных гостиниц.

В 2023 году комик Иван Абрамов пошутил о своих съемках с Наталией Орейро.

«Она просто потрясающая женщина. Когда мы были в гримерке, я успел ей ручку пожать, обнять, сфоткаться – выжал максимум, пока она спала. Мы потом с ней два раза танцевали медленный танец, во время которого я думал: «Дети, наверное, с матерью останутся, так правильнее будет», — посмеялся Абрамов.

Ранее сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры.