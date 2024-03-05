Съемки четвертой части «Плохих парней» завершились

Актер Уилл Смит сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что съемки комедийного боевика «Плохие парни 4» завершились.

«Получается волшебство каждый раз, когда я со своим парнем. Увидимся 7 июня», — написал актер.

В апреле 2023 года стало известно о начале работы над четвертой частью «Плохих парней». Тогда портал Daily Mail поделился первыми кадрами со съемочной площадки, на которых запечатлены Уилл Смит в роли детектива Майка Лоури и Мартин Лоуренс, исполняющий роль Маркуса Бернетта.

Четвертый фильм о приятелях-полицейских, чья история началась в 1995 году, уже давно находится в процессе создания, но официальное подтверждение производства от Смита и Лоуренса было сделано в социальных сетях в 2023 году.

В январе того же года Смит получил первую роль в кино скандала с пощечиной Крису Року на «Оскаре». Артист сыграет в сиквеле «Аладдина» 2019 года, где он исполнил роль Джина. Сюжет будет частично основан на сказках о Шехерезаде и 1001 ночи.

Недавно стало известно, что Уилл Смит получил роль в боевике «Сахарные бандиты». 55-летний актер исполнит роль ветерана войны в Ираке по имени Нил Мейвен.

Ранее сообщалось, что Кустурица снимет кроссовер «Преступления и наказания» в Петербурге.