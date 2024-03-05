Киркоров проиграл суд о снижении налогов на квартиру

Московский городской суд отклонил иск певца Филиппа Киркорова к столичному департаменту городского имущества (ДГИ). Об этом узнала «Газета.Ru» из картотеки московских судов.

Артист пытался оспорить кадастровую стоимость квартиры, чтобы снизить земельный налог на имущество. Судья отказал артисту в удовлетворении его иска 4 марта 2024 года.

До этого сообщалось, что Киркоров судился с ДГИ еще с 2022 года. Певец планировал оспорить в суде ошибку при подсчете налогов на его квартиру в центре Москвы. Как заявлял адвокат звезды, у артиста обнаружили «лишние долги». При этом, уточнил защитник, исполнитель погасил завышенный долг, пусть и собирается оспорить его в суде.

В декабре стало известно, что Киркоров «просил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость квартиры, собственником которой он является, в размере 229 477 000 рублей». Сам же долг составлял 318 042 513 рублей. Затем была проведена экспертиза, которая не показала нарушений.

Ранее Киркоров удалил посты с упоминанием Пугачевой.