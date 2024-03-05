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Звезда «Триггера» сыграет в 3-м сезоне сериала «Жизнь по вызову» с Прилучным

Актриса Виктория Маслова присоединилась к касту сериала «Жизнь по вызову»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Артистка Виктория Маслова присоединилась к актерскому составу сериала «Жизнь по вызову». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила о начале съемок третьего сезона драмы «Жизнь по вызову». В новых сериях главный герой Мэджик (Павел Прилучный) будет мстить олигарху Градову (Александр Дьяченко) за свою дочь. Эскорт перестает быть для Мэджика делом жизни и становится лишь инструментом, а благородные принципы героя еще больше становятся преградой. В третьем сезоне авторы на примере судьбы героя Прилучного попытаются найти ответ на вопрос: возможно ли остаться человеком, работая в сфере эскорта.

Актер Павел Прилучный заявил, что в новом сезоне в жизни главного героя появятся больше эффектных женщин. Виктория Маслова, известная по роли Валерии Мамаевой в «Триггере», призналась, что рада присоединиться к актерскому составу сериала.

«Моя героиня добавит градус драматичности истории в целом и отношениям главных персонажей в частности. Мне кажется, что «Жизнь по вызову» — это тот проект, который никого не оставляет равнодушным, и поэтому мне интересно принять в нем участие», — поделилась Маслова.

Актриса Лиза Моряк, исполнившая роль Насти, рассказала, что в третьем сезоне ее героиня будет «разделять и властвовать». Она пообещала в новых сериях крутых драматических поворотов сюжета.

Ранее сериал с Акиньшиной выиграл на фестивале стриминговых проектов.

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