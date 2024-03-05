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В комитете Госдумы по культуре подумают над запретом авторских отчислений для иноагентов

Депутат Драпеко: запрет на авторские отчисления коснется не всех иноагентов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В комитете Госдумы по культуре пока не обсуждали идею запретить выплаты вознаграждений по авторским и смежным правам для иноагентов. Первый зампред комитета Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что ограничить отчисления нужно для тех артистов, которые отправляют свои деньги на нужды ВСУ.

«У нас пока это не обсуждалось, но если [спикер Госдумы Вячеслав] Володин это высказал, мы, безусловно, начнем над этим думать. Если имеется в виду, что эти гонорары потом передаются на нужды, предположим, ВСУ, и это доказано, то думаю, что это возможно», — сказала Драпеко.

На вопрос о том, нужно ли изучать случай с каждым иноагентом в отдельности, а не запрещать выплаты для всех, депутат ответила утвердительно.

До этого Вячеслав Володин заявил, что ему поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам.

«Артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) уволил часть «Редакции» из-за закона о рекламе у иноагентов.

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