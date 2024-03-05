Ведущий шоу «Маска» назвал лучшую страну для свиданий

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров заявил в беседе с «Пятым каналом», что Таиланд является лучшим местом для свиданий.

Макаров объяснил, что в этой стране есть море, много фруктов и хорошая музыка для создания романтической атмосферы. Певец пошутил, что в идеале должен играть его трек во время свидания.

Вячеслав Макаров — шоумен, музыкант и бессменный ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Аватар». Он начал музыкальную карьеру в КВН, стал чемпионом Высшей лиги в составе команды «Камызяки» и стал «Золотым голосом КВН». Сейчас артист занимается сольной карьерой.

В январе Макаров признался, что хочет сыграть антагониста в кино. Ведущий шоу «Маска» убежден, что мог бы отлично подойти на роль подлого карьериста, который готов подставить коллег ради собственной выгоды.

При этом Макаров подчеркнул, что в жизни не ведет себя так, но может представить, какими доводами руководствуется такой человек. Макаров признался, что ему интересно изучить мотивы отрицательного героя и примерить на себя какие-либо черты его характера.

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