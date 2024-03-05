Малахов рассказал о любви к гороскопам и таро на Рублевке

Телеведущий Андрей Малахов признался в беседе с «Пятым каналом», что перестал читать гороскопы в журналах.

Малахов объяснил, что знает, как такие предсказания для знаков зодиака делаются в изданиях. Шоумен не стал отрицать, что гороскопы могут работать. Он привел в пример то, что певице Кате Лель однажды загадали повторный успех ее хита спустя 20 лет. В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok.

Малахов рассказал, что сам не интересуется эзотерикой, гороскопами и картами таро. Однако, по его утверждению, это очень популярно среди жителей Рублевки.

«Я знаю, что на Рублевке это очень любят, и там есть целое движение», — поделился шоумен.

Малахов признался, что в определенной обстановке и соответствующем настроении был бы не против гадания на таро. В остальных случаях он скорее откажется.

«Если же мне здесь и сейчас скажут: «Пошли, там на картах таро гадают», то я лучше пойду зеленого китайского чая выпью», — отметил Малахов.

Ранее Инстасамка перепела хит Кати Лель «Мой мармеладный».