Стало известно, кому из артистов Пугачева доверяла свою дочь

Бывший концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох заявил в беседе с NEWS.ru, что певец помогал Алле Пугачевой следить за дочерью Кристиной Орбакайте в период гастролей.

По словам Гороха, Моисеев относился к Орбакайте, как к собственной дочери.

«С раннего детства, в те промежутки, когда Алла Борисовна либо записывала очередной студийный альбом, либо была на гастролях, она доверяла дочь только Борису», — заявил продюсер.

Горох отметил, что Пугачева и Моисеев были очень близки. Он заявил, что Примадонна поддерживала связь до тех пор, пока его не стало. Она готовила и передавала ему еду, а также часто звонила. Горох вспомнил, как Пугачева присылала «целую тележку» продуктов, которые даже не помещались в холодильник Моисеева.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

Ранее Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой.