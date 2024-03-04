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Сестры Шукшины готовы к примирению в суде о произведениях писателя

Адвокат Вербицкая-Линник: сестры Шукшины готовы к примирению на фоне суда

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РИА «Новости»/YouTube

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Ольга и Мария Шукшины заявили о возможности применения на фоне суда сестер о правах на произведения отца. Защитницу цитирует издание «Страсти».

«В ходе судебного заседания о возможности примирения заявили представители каждой из сторон. Но, поскольку предварительное судебное заседание носило по сути технический характер, позиции сторон пока судом в полной мере не заслушивались», — призналась адвокат.

Вербицкая-Линник считает, что позиция матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной, может стать решающей в этом вопросе. Она заявила, что доводы вдовы Василия Шукшина больше основаны на справедливости, нежели на законе. Своим мнением артистка поделится на заседании суда, который пройдет 4 марта.

27 февраля Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщил, что Ольга Шукшина планирует отобрать у старшей сестры права на произведения отца. Суд между родственницами пройдет 4 марта 2024 года в Таганском районном суде города Москвы. Официальная причина иска — «признание договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина недействительным и применении последствий его недействительности».

Ранее сообщалось, что задержанного с наркотиками звезду «Ранеток» отпустили из полиции.

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