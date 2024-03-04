Актриса Анна Котова рассказала о своей жизни после развода

Актриса Анна Котова призналась, что ее развод с музыкантом Иваном Дерябиным, с которым они прожили в браке более 10 лет, прошел без каких-либо скандалов и интриг. Об этом она рассказала в интервью Womanhit.ru.

Однако артистка уточнила, что период расставания для нее все же был стрессовым.

«Тем не менее моя жизнь перестраивается, и в ней уже ты должна занять новую позицию, пересмотреть взгляды на жизнь, в целом поменять свое мировоззрение, посмотреть на себя с другой точки зрения. Я постаралась сделать этот период максимально продуктивным. У меня настало время самопознания, понимания, чего я сейчас хочу. Раньше я хотела одного, после 30 — уже другого, и это нормально», — подчеркнула Котова.

При этом актриса добавила, что не спешит входить в новые отношения после разрыва предыдущих. По ее словам, ей требуется время на переосмысление.

Котова публично сообщила о разводе с музыкантом Иваном Дерябиным, с которым была вместе со студенчества, в 2022 году. Актриса познакомилась с Иваном Дерябиным благодаря общему другу, с которым музыкант играл в одной группе. Пара встречалась около года, а потом два года они жили, не регистрируя отношения.

Ранее актриса Анна Котова рассказала о «любовных» съемках с друзьями.