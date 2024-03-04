Ефремов может остаться в тюрьме из-за двух нарушений

Актеру Михаилу Ефремову могут отказать в условно-досрочном освобождении из-за двух взысканий, полученных во время пребывания в белгородской тюрьме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника канала, у Ефремова выявили два нарушения за время нахождения в ИК-4 в Белгородской области. Они могут сыграть решающую роль на суде об освобождении артиста.

Накануне стало известно, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его УДО. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

В ноябре 2023 года актер Иван Охлобыстин признался, что у Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО. Актер назвал коллегу «больным насквозь». Он заявил, что актера стоит выпустить из заключения, так как он уже «все осознал». По словам звезды «Интернов», несмотря на хорошее отношение в колонии, Ефремову тяжело из-за состояния здоровья. Он отметил, что у артиста «вот-вот окончательно выпадут зубы».

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