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Охлобыстин о Семене Слепакове: «Предал нас»

Актер Иван Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Иван Охлобыстин признался, что считает предательством отъезд комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) из России. Его слова передает aif.ru.

«Думаю, он так не рассматривает это. А я рассматриваю это как предательство. <...> Как мы должны к этому относиться? Мы должны о них забыть. Наверное, это самый лучший выход из ситуации», — заявил звезда «Интернов».

Охлобыстин отметил, что не был дружен со Слепаковым во время съемок сериала «Интерны», где комик был продюсером и одним из авторов проекта.

«Он остроумен… Но нет. Я больше с другими был дружен», — пояснил артист.

По словам актера, он всегда относился к Слепакову настороженно, так как видел его отношение к людям, как к «обслуживающему персоналу». Охлобыстин добавил, что его также обидела старая песня Слепакова про батюшку, в которой многие увидели намек на актера.

«Я не страдаю и не плачу, но я сделал для себя выводы. Он предатель. Не думаю, что он глубоко задумывался над этим. Он делал это в границах своего презрения к людям «не его уровня», — подытожил актер.

Комик Семен Слепаков уехал из России в марте 2022 года. Он отметил, что не планирует возвращаться. Позже комика включили в реестр иноагентов. Он обратился в суд с иском о снятии с него этого статуса, но ему было отказано.

Ранее Орбакайте ответила на слухи об отъезде из России.

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