Адвокат отреагировал на новости об одобрении УДО Ефремова

Сроки решения об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова решаются с исправительным учреждением. Об этом «Ридусу» сказал адвокат Александр Добровинский, работавший с семьей Сергея Захарова, которого не стало в ДТП с участием актера.

«Когда (ходатайство) перейдет в суд — у меня уже готова реакция на это семьи (потерпевшего), которая в случае необходимости будет предоставлена суду», — подчеркнул адвокат.

В издании отметили, что это заявление может означать, что родственники Захарова определились с позицией по поводу освобождения Ефремова.

Telegram-канал Mash до этого писал, что Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. По его данным, заседание в белгородской колонии №4, где сидит актер, прошло накануне. После этого решение будет рассмотрено в Алексеевском суде Белгородской области.

Александр Добровинский до этого сообщил «Газете.Ru», что защитники Ефремова уже обратились к семье курьера с просьбой поддержать освобождение актера. Юрист уточнил, что семье очень тяжело принимать подобное решение, поэтому они пока думают.

ДТП произошло 8 июня 2020 года. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

Ранее юристы оценили шансы Ефремова выйти из тюрьмы по УДО.