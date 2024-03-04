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Ливанов ответил правнучке Чкалова на призывы к ударам по Москве

Актер Ливанов предложил правнучке Чкалова сходить к психиатру

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«Мосфильм»

Народный артист РСФСР Василий Ливанов ответил правнучке Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарье Богдановой на призывы к бомбовым ударам по Москве. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Ей нужно сходить к хорошему психиатру», — предложил он.

По мнению Ливанова, Богданова поступает так, чтобы обратить на себя внимание, поскольку других возможностей у женщины нет.

«Так что она надеется такими гадостями, мерзостями обратить на себя внимание. Потому что ее никто не знает», — заявил сыгравший Шерлока Холмса актер.

Он добавила, что если бы не фамилия знаменитого прадедушки, никто бы не стал слушать женщину, а также назвал ее молью и ничтожеством.

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