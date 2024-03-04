Ютубера задержали за развратные действия после жалобы Мизулиной

Автора YouTube-канала «Неформал» с 1,42 миллионами подписчиков Евгения Егорова задержали после жалобы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источники канала уточнили, что на 23-летнего ютубера из Петрозаводска возбудили дело по статье о развратных действиях. По версии следствия, блогер размещал в YouTube и Telegram видео со сценами насилия и нетрадиционных сексуальных связей.

Как выяснили следователи, Егоров также вступал в переписку с несовершеннолетними, одной из пострадавших было 10 лет. Он просил детей записывать для него видео сексуального характера.

Егорову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

«Многие нам пишут по поводу блогера «Неформал», который преследует школьниц в соцсетях и имеет откровенные педофильские наклонности. Еще в начале февраля обратились в Следственный комитет по этому поводу», — рассказывала ранее Мизулина.

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