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Орбакайте отказалась отвечать на вопросы о Пугачевой

Певица Орбакайте подтвердила, что ее концерт в Москве состоится

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Певица Кристина Орбакайте подтвердила, что ее концерт в Москве не отменен. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Она опровергла информацию об отмене всех концертов и заявила, что у нее «всегда все состоится». На вопросы о матери, уехавшей в Израиль певице Алле Пугачевой, артистка отвечать отказалась

Известно, что из Санкт-Петербурга в Москву Орбакайте приехала на поезде.

По данным издания, она купила билет в вагоне самого высокого класса — «Гранд империал» (цена от 40 тысяч рублей). Купе в таком классе оборудовано отдельной уборной, чтобы не пересекаться с другими пассажирами.

Накануне Орбакайте заявила, что никуда не уезжала из России и постоянно живет в России.

СМИ сообщали, что Орбакайте якобы уехала и с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке, в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Квартиру площадью 285 квадратных метров, принадлежащую семье, эксперты оценивают в $2,5 миллиона (около 200 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что на концерте в Санкт-Петербурге Орбакайте споткнулась и упала.

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