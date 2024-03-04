«Люблю и любима»: Бузова намекнула на отношения

Певица Ольга Бузова, которая утверждала, что долгие годы мечтает о взаимной любви, намекнула на то, что наконец-то ее сердце занято. Об этом пишет 5-tv.ru.

В своем аккаунте в социальной сети она опубликовала фото в купальнике, под которым было множество комментариев, в ответах на них певица намекнула, что фотокарточка, возможно, сделана новым избранником.

На снимке знаменитость позирует в леопардовом купальнике. Бузова сделала подпись к фото: «Красота в глазах смотрящего. Я дома. Я любима и люблю».

Прежде певица утверждала, что несколько раз была влюблена, но до этого заявляла о длительном перерыве в личных отношениях.

Фанаты в комментариях сошлись во мнение, что у нее, наконец, все сложилось с тем, о чем она так давно мечтала.

Бузова была замужем один раз за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Недавно певица призналась на шоу «Это нормально?», что готова к интимной близости с мужчиной, в которого она влюбится с первого взгляда.

Ранее Ольга Бузова не смогла надеть платье самостоятельно и попросила о помощи трех человек.