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Клава Кока показала первый снимок с наставниками «Новой фабрики звезд» Шнуровым и Жуковым

Певица Клава Кока показала фото со съемок шоу «Новая фабрика звезд»

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала совместный снимок с наставниками «Новой фабрики звезд» Сергеем Жуковым и Сергеем Шнуровым.

«Еще «вчера» мне отказывали на всех музыкальных конкурсах, а «сегодня» имею честь быть в составе жюри «Новой фабрики звезд» на ТНТ в окружении настоящих легенд. «Вчера» я проталкивалась в массовку всех ТВ-проектов, чтобы быть ближе к своей мечте, а теперь я проталкиваюсь через толпу моих любимых слушателей на переполненных концертах», — написала Кока.

Она посоветовала не отказываться от своей мечты, а работать каждый день. По мнению Коки, именно при таком подходе начинают случаться чудеса и человек становится ближе к заветной цели.

В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки — телеведущий, автор и исполнитель песен Лео Канделаки, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

После концерта участники «Новой Фабрики звезд» отправятся в звездный дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. Ежедневное реалити о событиях в доме будет выходить на ТНТ в 9.00. Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» выйдет на ТНТ 3 марта.

Ранее Шнуров нарушил правила «Новой фабрики звезд» ради сына Канделаки.

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