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Буланова рассказала, планирует ли детей от молодого мужа

Певица Татьяна Буланова заявила, что заморозила яйцеклетки до встречи с мужем

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова призналась, что еще до встречи с мужем Валерием Рудневым заморозила свои яйцеклетки. Ее слова передает НТВ.

«У меня есть очень хорошая подруга, которая работает в клинике репродуктивных технологий. И она мне предложила заморозить…» — рассказала артистка.

Она добавила, что ее супруг не говорил с ней о пополнении в семье, признавшись, что вопрос о ребенке чаще поднимала сама певица, нежели Руднев. По словам Булановой, сейчас в их паре стоит вопрос, готовы ли они к ребенку.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Недавно Буланова призналась, что супруг покорил ее кофе с булочками. На второй день знакомства Руднев прислал ей машину, цветы, кофе и булочки, когда артистка уезжала из Санкт-Петербурга в Москву. Она добавила, что никогда не чувствовала такую заботу от мужчины.

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