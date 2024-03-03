Королева ответила на слухи об унижении девушки своего сына

Певица Наташа Королева призналась, что хорошо относится к возлюбленной своего 22-летнего сына Архипа Глушко Мелиссе Волынкиной. Об этом артистка заявила в программе «Центральной телевидение».

«Давайте расставим все точки над i. Мой сын встречается с прекрасной девушкой, но они не в браке. Поэтому она еще не совсем невестка, а просто девушка сына», — подчеркнула исполнительница.

Она посчитала беспочвенными слухи о том, что якобы унизила Волынкину на праздновании дня рождения своего сына. По словам Королевой, она всех любит и в ее лексиконе нет слова «издевательство».

«Я вообще к людям отношусь хорошо, особенно к тем, кто входит в близкий круг моей семьи», — отметила певица.

21 февраля издание kp.ru сообщало, что Королева прилетела из США в Россию и посетила праздник Глушко, на котором также находилась девушка молодого человека. Как отмечало издание, Королева не скрывала своего пренебрежения к избраннице сына на протяжении всего праздника.

До встречи с сыном Королевой Волынкина работала в стриптиз-клубе. Сейчас пара находится в отношениях на протяжении уже трех лет.

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