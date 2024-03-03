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Орбакайте на фоне отмены своих концертов в России: «Без меня не привыкайте»

Певица Орбакайте посоветовала не привыкать без нее на фоне отмены выступлений

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте поговорила с поклонниками в Санкт-Петербурге, поблагодарив слушателей за поддержку. Видео с исполнительницей опубликовано в Telegram-канале Russian Fox.

«Без меня не привыкайте», — подытожила в конце вечера артистка.

Она раздала автографы и пожелала увидеться с фанатами на своем следующем концерте в Петербурге, который состоится уже 3 марта в БКЗ «Октябрьский». В Москву артистка приедет с концертом уже 5 марта.

Недавно отменились почти все концерты Орбакайте в российских городах. Так, организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. Причиной, по данным СМИ, стало обращения активистов из организации «Культурный фронт России». До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.

Ранее сообщалось, что концерт Леонтьева отменили в Дубае.

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