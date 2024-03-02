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Сын Бари Алибасова раскрыл, где находится продюсер после выписки

Сын Бари Алибасова Бари сообщил, что продюсер уехал на дачу после выписки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сын Бари Алибасова Бари сообщил в беседе с РИА Новости, что продюсер уехал на дачу после выписки из больницы.

Алибасов-младший подтвердил, что его отец чувствует себя хорошо.

«Мы его сразу отправили на дачу», — заявил сын продюсера.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве.

26 февраля супруга и помощница Алибасова Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.

По словам супруги музыканта, во время госпитализации Алибасов был в сознании. Он убеждал семью и врачей в том, что здоров, и назвал их паникерами и перестраховщиками. Елена утверждает, что забрала у мужа вещи, чтобы не волноваться о его состоянии.

28 февраля сын Алибасова Бари рассказал о нескольких причинах, по которым у отца могли произойти проблемы со здоровьем. Мужчина считает, что ухудшения отца связаны с его «высокой половой активностью» и перенесенной коронавирусной инфекцией. 1 марта Алибасова выписали из больницы.

Ранее звездный адвокат рассказал о тревожном звонке от Бари Алибасова.

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