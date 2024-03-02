Елизавета Боярская вспомнила, как ударила самосвалом первую любовь

Актриса Елизавета Боярская рассказала в интервью со Светланой Бондарчук, что впервые влюбилась в детском саду.

Боярская поделилась, что ее первой любовью был мальчик-«красавчик» по имени Гриша. По словам артистки, она «странно» проявляла свою симпатию — «пацанскими приемами». К примеру, она отбирала игрушки у мальчика.

«Однажды после тихого часа он надел мои красные колготки, перепутал. И я ударила его самосвалом», — поделилась актриса.

Боярская отметила, что недолго ходила в детский сад. Позже воспитательница посоветовала ее родителям Ларисе Луппиан и Михаилу Боярскому домашнее обучение для актрисы.

В интервью Боярская также призналась, что в детстве вместо актерства хотела изучить другие профессии. По словам звезды, она считала профессию несерьезной, а популярность отца ей казалась скорее минусом, чем плюсом. Вместо карьеры актрисы Боярская мечтала о работе стюардессой, модельером или учительницей.

Боярская добавила, что стюардессой хотела быть, потому что всегда считала представительниц этой профессии красивыми, а о профессии модельера мечтала несмотря на неумение рисовать.

Ранее Лариса Луппиан призналась, что чрезмерно заботилась о детях.