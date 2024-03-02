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Билли Айлиш увидела во сне звезду «Бэтмена» и после этого бросила бойфренда

Певица Билли Айлиш бросила парня после сна об актере Кристиане Бэйле

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Global Look Press

Певица Билли Айлиш во время нового интервью призналась, что однажды увидела во сне звезду «Бэтмена» Кристиана Бэйла и после этого бросила бойфренда. Ее цитирует Page Six.

«Пару лет назад мне приснился Кристиан Бэйл, мы сидели в маленьком кафе, залитом солнечным светом, и я поняла, что нужно порвать с парнем. Правда, я проснулась и будто пришла в чувство», — рассказала 22-летняя певица на встрече с номинантами на премию «Оскар».

Айлиш, песня которой «What Was I Made For?» из саундтрека к фильму «Барби» претендует на «Оскар», не рассказала, кого имеет в виду. СМИ известно о ее романе с певцом Джесси Рутерфордом — артисты встречались около семи месяцев и расстались в мае 2023 года.

В начале февраля песня «What Was I Made For?» была удостоена «Грэмми» в категории «Песня года». До этого за нее певица получила премию «Золотой глобус».

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